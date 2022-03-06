Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время прямого эфира телеканала "Рада", передает 24 канал.
Внимание Зеленский очень иронично относится к попыткам его уничтожения, – Арестович
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Минувшей ночью с территории Беларуси выпустили ракеты по Староконстантинову и Житомиру.
Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время прямого эфира телеканала "Рада", передает 24 канал.
Внимание Зеленский очень иронично относится к попыткам его уничтожения, – Арестович
Дополняем..