Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время прямого эфира телеканала "Рада", передает 24 канал.

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По его словам, сам президент Владимир Зеленский очень иронично относится к попыткам его уничтожения. "Мы все вместе сейчас. И когда к нам забегают напуганные люди и говорят, что надо срочно эвакуироваться, мы дружно смеемся", – говорит Арестович.

Он говорит, что уже было две попытки стрельбы на Печерске, но не по руководству страны.

И когда мы сообщили об этом президенту, он посмеялся и сказал: "Работаем дальше". Здесь все готовы ко всему, даже к уличным боям, если они случатся... никакой враг на Печерск никогда не зайдет,

– заявил Алексей Арестович.

Добавим, что 5 марта Президент Украины Владимир Зеленский выступил с мощным обращением. Глава государства также упомянул об украинцах, которые ежедневно выгоняют оккупантов.

"Как русский корабль! Оттесняют их с нашей территории. Перекрывают им дороги. Каждый метр нашей украинской земли, отвоеванный протестом и унижением оккупантов, это шаг к победе для всей Украины. Это шанс на жизнь", – заявил Владимир Зеленский.

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