Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович під час прямого ефіру телеканалу "Рада", передає 24 канал.

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За його словами, сам президент Володимир Зеленський дуже іронічно ставиться до спроб його знищення. "Ми всі разом зараз. І коли до нас забігають налякані люди та кажуть, що треба терміново евакуюватися, ми дружно сміємося", – зізнається Арестович.

Він каже, що вже було дві спроби стрілянини на Печерську, але не по керівництву країни.

І коли ми повідомили про це президента, він посміявся та сказав: "Працюємо далі". Тут всі готові до всього, навіть до вуличних боїв, якщо вони трапляться… Ніякий ворог на Печерськ ніколи не зайде,

– заявив Олексій Арестович.

Додамо, що 5 березня Президент України Володимир Зеленський виступив з потужним зверненням. Глава держави також згадав про українців, які щодня виганяють окупантів.

"Як російський корабель! Відтісняють їх з нашої території. Перекривають їм дороги. Кожен метр нашої української землі, відвойований протестом і приниженням окупантів, це крок до перемоги для всієї України. Це шанс на життя", – заявив Володимир Зеленський.

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