Про це повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович під час прямого ефіру телеканалу "Рада", передає 24 канал.

Увага Зеленський дуже іронічно ставиться до спроб його знищення, – Арестович

За його словами, Росія використала близько 90% крилатих ракет з початку війни проти України. Але окупанти мають ще "Іскандери" (балістичні оперативно-тактичні ракетні комплекси класу земля-земля), які, ймовірно, запускатимуться з території Білорусі.

Арестович пояснив, що "Калібри" (крилата ракета) росіян, тобто крилаті ракети, майже вичерпалися – припустив, що 90% "Калібрів" вистрілені по території України.

"Іскандерів" вони використовували не більше 30%, тобто думаю, що стрілятимуть вони ще довго, у тому числі з території Білорусі. Вони це роблять, фактично тримаючи в заручниках режим Лукашенка та народ Білорусі",

– сказав Арестович.

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