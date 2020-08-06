Министр здравоохранения заявил, что Минздрав не планирует запрещать посещение церквей во время карантина. Вместе с тем подчеркнул, что во время богослужений верующим надо быть осторожнее.

Об этом министр здравоохранения сообщил во время брифинга во Львове, сообщает Украинская правда. По его словам, Минздрав не планировало закрывать церкви, несмотря на нарушения правил карантина.

Я даже не знаю, как это комментировать. Какое закрытие церквей? Это уже кто-то самостоятельно придумал... Обвинений в адрес церквей я никогда не делал. В выводах эпидемиологических расследований отмечено, что усиление распространения коронавируса происходит за счет транспорта. В некоторых районах мы фиксируем, что это происходит во время богослужений,

– сказал Степанов.

Он также отметил, что сам посещает храм и замечает нарушения карантинных условий во время богослужений.

К теме Никакой политики, чисто цифры, – Степанов пояснил деление страны на карантинные зоны

Напомним, ранее глава Минздрава назвал богослужение и транспорт главными причинами роста количества больных на западе Украины.

На обвинения публично ответил Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций. В СБУ заявили, что с начала карантина церкви и религиозные организации принимают все необходимые меры для проведения богослужений и другой деятельности.

Рада также призвала прекратить обвинения в сторону религиозного сообщества и внедрить более эффективные меры по предотвращению заражения в транспорте, магазинах, банках и развлекательных заведениях.