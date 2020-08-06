Міністр охорони здоров'я заявив, що МОЗ не планує забороняти відвідування церков під час карантин. Разом з тим наголосив, що під час богослужінь вірянам треба бути обережнішими.

Про це міністр охорони здоров'я повідомив під час брифінгу у Львові, повідомляє Українська правда. За його словами, МОЗ не планувало закривати церкви попри порушення правил карантину.

Я навіть не знаю, як це коментувати. Яке закриття церков? Це вже хтось щось самостійно придумав… Звинувачень на адресу церков я ніколи не робив. У висновках епідеміологічних розслідувань зазначено, що посилення розповсюдження коронавірусу відбувається за рахунок транспорту. В деяких районах ми фіксуємо, що це відбувається під час богослужінь,

– сказав Степанов.

Він також наголосив на тому, що сам відвідує храм і помічає порушення карантинних умов під час богослужінь.

До теми Жодної політики, суто цифри, – Степанов пояснив розподіл країни на карантинні зони

Нагадаємо, раніше глава МОЗ назвав богослужіння і транспорт головними причинами зростання кількості хворих на заході України.

На звинувачення публічно відповіла Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. У ВРЦіРО заявили, що від початку карантину церкви та релігійні організації вживають всіх необхідних заходів для проведення богослужінь та іншої діяльності.

Рада також закликала припинити звинувачення у бік релігійної спільноти та впровадити більше ефективних заходів з запобігання зараження у транспорті, магазинах, банках і розважальних закладах.