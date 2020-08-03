Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що з розподілом на зони карантин в Україні став збалансованим. Він наголосив, що жодної політики у рішенням МОЗ нема, а місцеву владу, яка нехтує рекомендаціями відомства, чекає покарання.

Про це глава МОЗ Максим Степанов розповів в ефірі ТСН. Міністр також пояснив, як Україну ділять на карантинні зони та чому до таких рішень варто прислухатися.

Раніше Міськрада Тернополя просить виключити місто з червоної зони

Що Степанов розповів про нові критерії адаптивного карантину в Україні:

Він вважає, що карантин став більш збалансованим, адже "знайдений саме баланс між роботою економіки та здоров’ям громадян".

Степанов сказав, що є чітко визначені критерії, які показують динаміку розповсюдження коронавірусу. Мовляв, виходячи з цих критеріїв, вже встановлюється новий рівень небезпеки: від зеленого до червоного.

Жодної політики, як би хто не намагався її туди затягнути. Суто цифри, які показують рівень небезпеки в тому чи іншому регіоні. І коли ми говоримо, що той чи інший регіон віднесено до помаранчевої або червоної зони, ми чітко пояснюємо, чому саме так відбулось і що треба робити,

– зауважив він.

Міністр додав: як тільки дозволить ситуація, регіон з однієї зони відразу переходить в іншу. Втім, якщо ситуація зберігається несприятливою 5 і більше днів, то можна говорити про погіршення ситуації.

Що буде з "незгідними"

Актуально Спершу "особливо злісних": порушників карантину на Волині та Тернопільщині штрафуватимуть

Степанов наголосив, що місцеву владу регіонів, які відмовляються дотримуватися умов адаптивного карантину, чекатиме покарання.

У нас є чітко відповідні органи, які реагують на цю ситуацію. Це і Держспоживслужба, і Нацполіція і інші органи, які контролюють виконання умов карантину і рішень уряду так, як це передбачено законом. Як введення карантину покладається виключно на уряд, так і пом'якшення – так само на уряді,

– пояснив очільник МОЗ.

Він також повідомив, що завданням МОЗ є запобігання розповсюдження інфекції і надавати медичну допомогу, а також – зробити все, щоб не було колапсу щодо надання медичної допомоги.

Що відомо про поділ України на карантинні зони і які регіони стали "червоними":

Ввечері 31 липня Міністерство охорони здоров’я поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

Регіони потрапили до різних зон у залежності від епідеміологічної ситуації. До червоної зони, у якій заборонений рух громадського транспорту, робота ТРЦ, кафе і ресторанів, закладів освіти тощо, віднесли Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області.

У Луцьку та Тернополі таке рішення назвали несправедливим і політично вмотивованим. Там частково відмовляються дотримуватися вказівок, наданих МОЗ і просять перевести міста хоча б у помаранчеву зону.

Проблема "Нас етапують, як злочинців": у Тернополі люди вчинили бунт, щоб зупинити поїзд

На заяви місцевої влади про "непокору" у МОЗ реагують рішуче: кажуть, що порушників будуть карати, а рішення є справедливими.

У Луцьку та Тернополі здивовані рішенням МОЗ, адже вважають, що захворювання на COVID-19 у містах йде на спад, а ситуація у багатьох інших містах, зокрема, і у Києві – набагато гірша. Втім, столиця зі своїми досить високими показниками все ж перебуває у зеленій зоні.



Якими є обмеження у карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу