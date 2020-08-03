У Волинській області з 4 серпня поліція почне складати адміністративні протоколи на "особливо злісних порушників" карантину. Контролюватимуть дотримання обмежень і на Тернопільщині.

Ситуація на Волині

У поліції пояснили, що спершу вирішили зачекати з випискою штрафів, оскільки розуміли складність ситуації, пише "РБК-Україна".

Читайте також Луцьк відмовився вводити жорсткий карантин

Замість цього поліцейські перші три дні посилання карантину на Волині проводили лише профілактичні бесіди.

Ми розуміємо те, що люди проти, але ми повинні розуміти, що є рішення центрального органу, воно діє. Ми будемо здійснювати контроль за його дотриманням,

– додали в поліції.

Вже з 4 серпня правоохоронці складатимуть протоколи на "особливо злісних порушників", які не виконують норми карантину.

Ситуація на Тернопільщині

Складатимуть протоколи з 4 серпня і в Тернопільській області. Поліція контролюватиме дотримання обмежень за будь-яких обставин. Наразі правоохоронці проводять превентивні заходи, спілкуються з компаніями.

Зверніть увагу "Нас етапують, як злочинців": у Тернополі люди вчинили бунт, щоб зупинити поїзд

Яким є штраф за порушення карантину? Для фізичних осіб: 1 – 2 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян (17 – 34 тисячі гривень); для посадовців: від 2 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів (34 – 170 тисяч гривень).

Нові правила карантину і поділ на зони: коротко

З 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину . Регіони поділили на чотири зони за рівнем епідемічної небезпеки.

. Регіони поділили на чотири зони за рівнем епідемічної небезпеки. У червону зону потрапили Луцьк, Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області.

Луцьк, Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області. Ця зона передбачає заборону на роботу громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

роботу громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів. Луцька міська рада не погодилася з цим рішенням і відмовилася приймати рішення про зупинку транспорту або закриття будь-яких закладів.

не погодилася з цим рішенням і відмовилася приймати рішення про зупинку транспорту або закриття будь-яких закладів. У Тернополі люди бунтували у поїзді, вимагаючи зупинки у місті.



Поділ на зони під час карантину / Інфографіка 24 каналу