В Волынской области с 4 августа полиция начнет составлять административные протоколы на "особо злостных нарушителей карантина. Контролировать соблюдение ограничений и на Тернопольщине.

Ситуация на Волыни

В полиции объяснили, что сначала решили подождать с выпиской штрафов, поскольку понимали сложность ситуации, пишет "РБК-Украина".

Читайте также Луцк отказался вводить жесткий карантин

Вместо этого полицейские в первые три дня усиления карантина на Волыни проводили только профилактические беседы.

Мы понимаем, что люди против, но мы также должны понимать, что есть решение центрального органа, оно действует. Мы будем осуществлять контроль за его соблюдением,

– добавили в полиции.

Уже с 4 августа правоохранители будут составлять протоколы на "особо злостных нарушителей", которые не выполняют нормы карантина.

Ситуация на Тернопольщине

Составлять протоколы с 4 августа будут и в Тернопольской области. Полиция будет контролировать соблюдение ограничений при любых обстоятельствах. Сейчас правоохранители проводят превентивные мероприятия, общаются с компаниями.

Обратите внимание "Нас этапируют, как преступников": в Тернополе люди устроили бунт, чтобы остановить поезд

Каков штраф за нарушение карантина? Для физических лиц: 1 – 2 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (17 – 34 тысяч гривен); для должностных лиц: от 2 до 10 тысяч необлагаемых налогом минимумов (34 – 170 тысяч гривен).

Новые правила карантина и разделение на зоны: кратко

С 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Регионы поделили на четыре зоны по уровню эпидемической опасности.

В красную зону попали Луцк, Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

попали Луцк, Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области. Эта зона предусматривает запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов. Луцкий городской совет не согласился с этим решением и отказался принимать решение об остановке транспорта или закрытии любых заведений.

не согласился с этим решением и отказался принимать решение об остановке транспорта или закрытии любых заведений. В Тернополе люди бунтовали в поезде, требуя остановки в городе.



Разделение на зоны во время карантина / Инфографика 24 канала