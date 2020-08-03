С 3 августа поезда дальнего следования не останавливаются в Тернополе и Луцке. Из-за этого начинают возникать конфликты, иногда доходит до настоящих бунтов.

Люди устроили бунт в Тернополе: хотели выйти из поезда

Тернопольчане добились остановки поезда из Херсона, рассказал на сессии городского совета мэр города Сергей Надал, передает "Терміново".

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Там ехало 85 тернопольчан, ехали родители с детьми, больными ДЦП. Только когда люди подняли бунт, руководитель поезда все же согласился остановиться,

– заявил городской голова.

И люди смогли выйти в Тернополе.

Что рассказывают пассажиры

Надал также зачитал сообщение от местных жителей, которые стали заложниками в поезде "Киев – Трускавец".

Люди говорят, что они находились в поезде №49, на который "Укрзализныця" продала билеты уже после внесения Тернополя в красную зону. О том, что поезд не будет останавливаться в городе, пассажиры узнали от проводницы.

Начальник поезда извинился и предложил альтернативу – выйти в час ночи в Хмельницком или в 4 утра во Львове.

Нас таких заложников – 15 только в вагоне. Почему нас, как преступников, этапируют заблокированными в поезде без права и возможности выйти в родном городе,

– пожаловались люди.

По словам мэра, это не единичный случай – люди массово присылают обращения.

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Поезда не останавливают в Тернополе: что об этом известно

Луцк, Тернополь и район на Буковине оказались в красной зоне карантина.

В городах должны ввести жесткие ограничения: запретить работу общественного транспорта, закрыть заведения, рестораны и торговые центры.

3 августа в Тернополе, в частности, не будут останавливаться поезда из Одессы, Херсона и Киева.

Жители Тернополя не понимают, почему попали в красную зону.

В городском совете утверждают, что показатели уровня заболеваемости COVID-19 за последние дни пошли на спад.

Депутаты на сессии 3 августа планируют принять обращение к министру инфраструктуры с просьбой снять ограничения на остановку поездов в Тернополе.

Разделение на зоны во время карантина / Инфографика 24 канала