З 3 серпня поїзди далекого сполучення не зупиняються у Тернополі та Луцьку. Через це починають виникати конфлікти, інколи доходить до справжніх бунтів.

Люди вчинили бунт у Тернополі: хотіли вийти з потяга

Тернополяни домоглися зупинки потяга з Херсона, розповів на сесії міської ради мер міста Сергій Надал, інформує "Терміново".

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Там їхало 85 тернополян, їхали батьки з дітьми, хворими на ДЦП. Тільки коли люди вчинили бунт, керівник потяга таки погодився зупинитися,

– заявив міський голова.

І люди змогли вийти у Тернополі.

Що розповідають пасажири

Надал також зачитав повідомлення від місцевих жителів, які стали заручниками у поїзді "Київ – Трускавець".

Люди кажуть, що вони перебували у поїзді №49, на який "Укрзалізниця" її продала квитки уже після внесення Тернополя в червону зону. Про те, що потяг не зупинятиметься у місті, пасажири дізналися від провідниці.

Начальник потяга перепросив та запропонував альтернативу – вийти о першій ночі у Хмельницькому або о 4 ранку у Львові.

Нас таких заручників – 15 лише у вагоні. Чому нас, як злочинців, етапують заблокованими в потягу без права і можливості вийти в рідному місті,

– поскаржилися люди.

За словами мера, це не поодинокий випадок – люди масово надсилають звернення.

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Потяги не зупиняють у Тернополі: що про це відомо

Луцьк, Тернопіль і район на Буковині опинилися у червоній зоні карантину.

У містах мають запровадити жорсткі обмеження: заборонити роботу громадського транспорту, закрити заклади освіти, ресторани й торгові центри.

Від 3 серпня у Тернополі, зокрема, не зупинятимуться потяги з Одеси, Херсона і Києва.

Жителі Тернополя не розуміють, чому потрапили до червоної зони.

У міській раді стверджують, що показники рівня захворюваності на COVID-19 за останні дні пішли на спад.

Депутати на сесії 3 серпня планують прийняти звернення до міністра інфраструктури з проханням зняти обмеження на зупинку потягів у Тернополі.



Поділ на зони під час карантину / Інфографіка 24 каналу