Поїзди далекого сполучення не зупинятимуться у Луцьку й Тернополі: причина
З 3 серпня потяги далекого сполучення тимчасово не зупинятимуться у Луцьку та Тернополі. Причина – міста потрапили в червону зону за рівнем поширення коронавірусу.
У населених пунктах червоної зони заборонена робота громадського транспорту, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
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Тому з 3 серпня тимчасово скасовують зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з посиленням карантинних заходів, спричинених епідемією коронавірусу,
– йдеться у повідомленні.
Обмеження стосуються таких поїздів:
- №41/42 Дніпро — Трускавець,
- №98/97 Ковель — Київ,
- №88/87 Ковель — Новоолексіївка,
- №12/11 Одеса — Львів,
- №81/82 Київ — Ужгород,
- №49/50 Київ — Трускавець,
- №136/135 Чернівці — Одеса,
- №108/107 Одеса — Ужгород,
- №110/109 Львів — Херсон,
- №86/85 Львів — Новоолексіївка,
- №715/716 Київ — Львів.
Пасажирам, які планували поїздку до чи з Луцька або Тернополя, повернуть повну вартість квитків. Укрзалізниця відновить зупинку на цих станціях після рішень регіональних комісій з надзвичайних ситуацій.
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Що відомо про червону зону?У населених пунктах, які потрапили у цю зону, забороняється робота громадського транспорту, діяльність ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти.
Наразі до неї віднесли Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області.