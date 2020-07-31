З 3 серпня потяги далекого сполучення тимчасово не зупинятимуться у Луцьку та Тернополі. Причина – міста потрапили в червону зону за рівнем поширення коронавірусу.

У населених пунктах червоної зони заборонена робота громадського транспорту, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Читайте також Укрзалізниця з 31 липня відновлює рух ще 17 потягів: список

Тому з 3 серпня тимчасово скасовують зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з посиленням карантинних заходів, спричинених епідемією коронавірусу,

– йдеться у повідомленні.

Обмеження стосуються таких поїздів:

№41/42 Дніпро — Трускавець,

№98/97 Ковель — Київ,

№88/87 Ковель — Новоолексіївка,

№12/11 Одеса — Львів,

№81/82 Київ — Ужгород,

№49/50 Київ — Трускавець,

№136/135 Чернівці — Одеса,

№108/107 Одеса — Ужгород,

№110/109 Львів — Херсон,

№86/85 Львів — Новоолексіївка,

№715/716 Київ — Львів.

Пасажирам, які планували поїздку до чи з Луцька або Тернополя, повернуть повну вартість квитків. Укрзалізниця відновить зупинку на цих станціях після рішень регіональних комісій з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 31 липня МОЗ поділив Україну на чотири зони.

Дізнайтеся більше МОЗ поділило Україну на зони: що вони передбачають