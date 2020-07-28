З 31 липня Укрзалізниця подовжує курсування 17 регіональних потягів з Києва до Конотопа, Фастова, Шостки, Чернігова, Жмеринки, Рівного та інших українських міст.

Інформацію про відновлення курсування потягів підтвердили в пресслужбі Укрзалізниці. До речі Ніхто голодним не залишиться: Укрзалізниця відновлює харчування в потягах Інтерсіті Які потяги відновлять рух з 31 липня № 884/883 Фастів – Зернове – Київ-Волинський щоденно;

№ 888/887 Київ-Волинський – Ворожба – Фастів щоденно;

№ 896/895 Київ-Волинський – Конотоп щоденно, крім п’ятниць і неділь;

№ 896/895 Конотоп – Київ-Волинський щоденно, крім понеділків і субот;

№ 896/895 Київ-Волинський – Шостка по п’ятницях і неділях;

№ 896/895 Шостка – Київ-Волинський по понеділках і суботах;

№ 864/863-866/865 Неданчичі, Чернігів – Київ-Волинський по понеділках, п’ятницях, суботах і неділях;

№ 867 Київ – Жмеринка по п’ятницях, суботах і неділях;

№ 868 Жмеринка – Київ по понеділках, суботах і неділях;

№ 880/879-882/881 Київ-Волинський – Славутич – Фастів по неділях;

№ 885 Київ – Рівне по п’ятницях, суботах і неділях;

№ 886 Рівне – Шепетівка по п’ятницях, суботах і неділях;

№ 870 Шепетівка – Київ по понеділках, суботах і неділях;

№ 887/888 Коростень – Вінниця щоденно, крім понеділка;

№ 889/890 Вінниця – Коростень щоденно, крім понеділка;

№ 877 Коростень – Житомир по понеділках;

№ 878 Житомир – Коростень по понеділках. Що відомо про залізничні пасажирські перевезення в умовах карантину Загалом Укрзалізниця відновила курсування 65 поїздів – це більше половини від докарантинної кількості.

В Укрзалізниці 16 липня повідомили, що у поїздах далекого сполучення, які прямують з Києва та в зворотній бік, квитки можна купити на 100% місць. Це стосується і транзитних поїздів через столицю України.

У МОЗ кажуть, що так і має бути, а заповненість вагонів на 50% може бути зумовлена хіба тим, що потяг прямує до регіону з несприятливою епідеміологічною ситуацією. Які обмеження діють в поїздах Для того, щоб пасажирів допустили у вагон, вони обов'язково повинні: вдягнути захисну медичну маску;

пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці у вагон;

вже у вагоні наполегливо рекомендують щонайменше пересуватись. Актуально Укрзалізниця запустила п'ять поїздів у напрямку Західної України та Причорномор'я Зверніть увагу! Укрзалізниця запровадила посилену обробку постільної білизни під час прання. Санітайзер для пасажирів встановили у кожному вагоні. Водночас поїзні бригади забезпечили засобами індивідуального захисту. Також працівники пройшли відповідні інструктажі та медогляд.