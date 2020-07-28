Укрзалізниця з 31 липня відновлює рух ще 17 потягів: список
З 31 липня Укрзалізниця подовжує курсування 17 регіональних потягів з Києва до Конотопа, Фастова, Шостки, Чернігова, Жмеринки, Рівного та інших українських міст.
Інформацію про відновлення курсування потягів підтвердили в пресслужбі Укрзалізниці.
До речі Ніхто голодним не залишиться: Укрзалізниця відновлює харчування в потягах Інтерсіті
Які потяги відновлять рух з 31 липня
- № 884/883 Фастів – Зернове – Київ-Волинський щоденно;
- № 888/887 Київ-Волинський – Ворожба – Фастів щоденно;
- № 896/895 Київ-Волинський – Конотоп щоденно, крім п’ятниць і неділь;
- № 896/895 Конотоп – Київ-Волинський щоденно, крім понеділків і субот;
- № 896/895 Київ-Волинський – Шостка по п’ятницях і неділях;
- № 896/895 Шостка – Київ-Волинський по понеділках і суботах;
- № 864/863-866/865 Неданчичі, Чернігів – Київ-Волинський по понеділках, п’ятницях, суботах і неділях;
- № 867 Київ – Жмеринка по п’ятницях, суботах і неділях;
- № 868 Жмеринка – Київ по понеділках, суботах і неділях;
- № 880/879-882/881 Київ-Волинський – Славутич – Фастів по неділях;
- № 885 Київ – Рівне по п’ятницях, суботах і неділях;
- № 886 Рівне – Шепетівка по п’ятницях, суботах і неділях;
- № 870 Шепетівка – Київ по понеділках, суботах і неділях;
- № 887/888 Коростень – Вінниця щоденно, крім понеділка;
- № 889/890 Вінниця – Коростень щоденно, крім понеділка;
- № 877 Коростень – Житомир по понеділках;
- № 878 Житомир – Коростень по понеділках.
Що відомо про залізничні пасажирські перевезення в умовах карантину
- Загалом Укрзалізниця відновила курсування 65 поїздів – це більше половини від докарантинної кількості.
- В Укрзалізниці 16 липня повідомили, що у поїздах далекого сполучення, які прямують з Києва та в зворотній бік, квитки можна купити на 100% місць. Це стосується і транзитних поїздів через столицю України.
- У МОЗ кажуть, що так і має бути, а заповненість вагонів на 50% може бути зумовлена хіба тим, що потяг прямує до регіону з несприятливою епідеміологічною ситуацією.
Які обмеження діють в поїздах
Для того, щоб пасажирів допустили у вагон, вони обов'язково повинні:
- вдягнути захисну медичну маску;
- пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці у вагон;
- вже у вагоні наполегливо рекомендують щонайменше пересуватись.
Актуально Укрзалізниця запустила п'ять поїздів у напрямку Західної України та Причорномор'я