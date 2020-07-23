Ніхто голодним не залишиться: Укрзалізниця відновлює харчування в потягах Інтерсіті
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Укрзалізниця вирішила відновити послуги харчування у швидкісних потягах. Пасажири зможуть придбати як питну воду, так і продукти.
Пресслужба Укрзалізниці повідомила у поїздах далекого сполучення пасажири можуть придбати холодні напої та кондитерські вироби.
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В яких потягах можна буде придбати продукти
- Під час подорожі швидкісними поїздами Інтерсіті+ та Інтерсіті пасажири зможуть придбати не лише питну воду, холодні напої, а й продукти харчування в індивідуальній упаковці.
- Також можна буде купити готові страви, які попередньо розфасовані в щільно закриту тару та не потребують нагрівання.
- В Укрзалізниці також зазначили, що розносна торгівля з мобільного візка та доставка замовлення на місце не здійснюватимуться. В розпорядженні пасажирів є вагон-буфет.
- Залізничники закликали людей не забувати про масковий режим.
Що відомо про залізничні пасажирські перевезення в умовах карантину
- Загалом Укрзалізниця відновила курсування 65 поїздів – це більше половини від докарантинної кількості.
- В Укрзалізниці 16 липня повідомили, що у поїздах далекого сполучення, які прямують з Києва та в зворотній бік, квитки можна купити на 100% місць. Це стосується і транзитних поїздів через столицю України.
- У МОЗ кажуть, що так і має бути, а заповненість вагонів на 50% може бути зумовлена хіба тим, що потяг прямує до регіону з несприятливою епідеміологічною ситуацією.
Які обмеження діють в поїздах
Для того, щоб пасажирів допустили у вагон, вони обов'язково повинні:
- вдягнути захисну медичну маску;
- пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці у вагон;
- вжеу вагоні наполегливо рекомендують щонайменше пересуватись.
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