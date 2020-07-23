Укрзалізниця вирішила відновити послуги харчування у швидкісних потягах. Пасажири зможуть придбати як питну воду, так і продукти.

Пресслужба Укрзалізниці повідомила у поїздах далекого сполучення пасажири можуть придбати холодні напої та кондитерські вироби. Актуально Чому Укрзалізниця продає квитки на усі місця в потягах: пояснення МОЗ В яких потягах можна буде придбати продукти Під час подорожі швидкісними поїздами Інтерсіті+ та Інтерсіті пасажири зможуть придбати не лише питну воду, холодні напої, а й продукти харчування в індивідуальній упаковці.

Також можна буде купити готові страви, які попередньо розфасовані в щільно закриту тару та не потребують нагрівання.

В Укрзалізниці також зазначили, що розносна торгівля з мобільного візка та доставка замовлення на місце не здійснюватимуться. В розпорядженні пасажирів є вагон-буфет.

Залізничники закликали людей не забувати про масковий режим. Що відомо про залізничні пасажирські перевезення в умовах карантину Загалом Укрзалізниця відновила курсування 65 поїздів – це більше половини від докарантинної кількості.

В Укрзалізниці 16 липня повідомили, що у поїздах далекого сполучення, які прямують з Києва та в зворотній бік, квитки можна купити на 100% місць. Це стосується і транзитних поїздів через столицю України.

У МОЗ кажуть, що так і має бути, а заповненість вагонів на 50% може бути зумовлена хіба тим, що потяг прямує до регіону з несприятливою епідеміологічною ситуацією. Які обмеження діють в поїздах Для того, щоб пасажирів допустили у вагон, вони обов'язково повинні: вдягнути захисну медичну маску;

пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці у вагон;

вжеу вагоні наполегливо рекомендують щонайменше пересуватись. До теми Укрзалізниця запускає п'ять поїздів у напрямку Західної України та Причорномор'я Зверніть увагу! Укрзалізниця запровадила посилену обробку постільної білизни під час прання. Санітайзер для пасажирів встановили у кожному вагоні. Водночас поїзні бригади забезпечили засобами індивідуального захисту. Також працівники пройшли відповідні інструктажі та медогляд.