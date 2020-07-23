Укрзализныця решила возобновить услуги питания в скоростных поездах. Пассажиры смогут приобрести как питьевую воду, так и продукты.

Пресс-служба Укрзализныци сообщила, что в поездах дальнего следования пассажиры могут приобрести холодные напитки и кондитерские изделия.

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В каких поездах можно будет приобрести продукты

Во время путешествия скоростными поездами Интерсити+ и Интерсити пассажиры смогут купить не только питьевую воду, холодные напитки, но и продукты питания в индивидуальной упаковке.

Также можно будет купить готовые блюда, которые предварительно расфасованы в плотно закрытую тару и не требуют нагрева.

В "Укрзализныце" также отметили, что разносная торговля с мобильной тележки и доставка заказа на место не будут осуществляться. В распоряжении пассажиров есть вагон-буфет.

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В целом Укрзализныця возобновила курсирование 65 поездов – это более половины от докарантинного количества.

В Укрзализныце 16 июля сообщили, что в поездах дальнего сообщения, следующих из Киева и в обратную сторону, билеты можно купить на 100% мест. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины.

В Минздраве говорят, что так и должно быть, а заполненность вагонов на 50% может быть обусловлена только тем, что поезд следует до региона с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Какие ограничения действуют в поездах

Для того, чтобы пассажиров допустили в вагон, они обязательно должны:

надеть защитную медицинскую маску;

пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон;

уже в вагоне настоятельно рекомендуют как можно меньше передвигаться.

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Обратите внимание! Укрзализныця ввела усиленную обработку постельного белья во время стирки. Санитайзер для пассажиров установили в каждом вагоне. В то же время поездные бригады обеспечили средствами индивидуальной защиты. Также работники прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.