С 31 июля Укрзализныця продлевает курсирование 17 региональных поездов из Киева в Конотоп, Фастов, Шостку, Чернигов, Жмеринку, Ровно и другие украинские города.

Информацию о восстановлении курсирования поездов подтвердили в пресс-службе Укрзализныци. Кстати Никто голодным не останется: Укрзализныця возобновляет питание в поездах Интерсити Какие поезда восстановят движение с 31 июля № 884/883 Фастов – Зерновое – Киев-Волынский ежедневно

№ 888/887 Киев-Волынский – Ворожба – Фастов ежедневно

№ 896/895 Киев-Волынский – Конотоп ежедневно, кроме пятниц и воскресений;

№ 896/895 Конотоп – Киев-Волынский ежедневно, кроме понедельников и суббот;

№ 896/895 Киев-Волынский – Шостка по пятницам и воскресеньям;

№ 896/895 Шостка – Киев-Волынский по понедельникам и субботам;

№ 864/863-866/865 Неданчичи, Чернигов – Киев-Волынский по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям;

№ 867 Киев – Жмеринка по пятницам, субботам и воскресеньям;

№ 868 Жмеринка – Киев по понедельникам, субботам и воскресеньям;

№ 880/879-882 ​/881 Киев-Волынский – Славутич – Фастов по воскресеньям;

№ 885 Киев – Ровно по пятницам, субботам и воскресеньям;

№ 886 Ровно – Шепетовка по пятницам, субботам и воскресеньям;

№ 870 Шепетовка – Киев по понедельникам, субботам и воскресеньям;

№ 887/888 Коростень – Винница ежедневно, кроме понедельника;

№ 889/890 Винница – Коростень ежедневно, кроме понедельника;

№ 877 Коростень – Житомир по понедельникам;

№ 878 Житомир – Коростень по понедельникам. Что известно о железнодорожных пассажирских перевозках в условиях карантина В общем Укрзализныця восстановила курсирование 65 поездов – это больше половины от докарантинного количества.

В Укрзализныце 16 июля сообщили, что в поездах дальнего следования, следующих из Киева и в обратную сторону, билеты можно купить на 100% мест. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины.

В Минздраве говорят, что так и должно быть, а заполненность вагонов на 50% может быть обусловлена ​​разве что тем, что поезд идет в регион с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Какие ограничения действуют в поездах Для того, чтобы пассажиров допустили в вагон, они обязательно должны: надеть защитную медицинскую маску;

пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон;

уже в вагоне настоятельно рекомендуют как можно меньше передвигаться. Актуально Укрзализныця запустила пять поездов в направлении Западной Украины и Причерноморья Обратите внимание! Укрзализныця ввела усиленную обработку постельного белья во время стирки. Санитайзеры для пассажиров установили в каждом вагоне. В то же время поездные бригады обеспечили средствами индивидуальной защиты. Также работники прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.