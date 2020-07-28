Укрзализныця с 31 июля возобновляет курсирование еще 17 поездов: список
С 31 июля Укрзализныця продлевает курсирование 17 региональных поездов из Киева в Конотоп, Фастов, Шостку, Чернигов, Жмеринку, Ровно и другие украинские города.
Информацию о восстановлении курсирования поездов подтвердили в пресс-службе Укрзализныци.
Кстати Никто голодным не останется: Укрзализныця возобновляет питание в поездах Интерсити
Какие поезда восстановят движение с 31 июля
- № 884/883 Фастов – Зерновое – Киев-Волынский ежедневно
- № 888/887 Киев-Волынский – Ворожба – Фастов ежедневно
- № 896/895 Киев-Волынский – Конотоп ежедневно, кроме пятниц и воскресений;
- № 896/895 Конотоп – Киев-Волынский ежедневно, кроме понедельников и суббот;
- № 896/895 Киев-Волынский – Шостка по пятницам и воскресеньям;
- № 896/895 Шостка – Киев-Волынский по понедельникам и субботам;
- № 864/863-866/865 Неданчичи, Чернигов – Киев-Волынский по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям;
- № 867 Киев – Жмеринка по пятницам, субботам и воскресеньям;
- № 868 Жмеринка – Киев по понедельникам, субботам и воскресеньям;
- № 880/879-882 /881 Киев-Волынский – Славутич – Фастов по воскресеньям;
- № 885 Киев – Ровно по пятницам, субботам и воскресеньям;
- № 886 Ровно – Шепетовка по пятницам, субботам и воскресеньям;
- № 870 Шепетовка – Киев по понедельникам, субботам и воскресеньям;
- № 887/888 Коростень – Винница ежедневно, кроме понедельника;
- № 889/890 Винница – Коростень ежедневно, кроме понедельника;
- № 877 Коростень – Житомир по понедельникам;
- № 878 Житомир – Коростень по понедельникам.
Что известно о железнодорожных пассажирских перевозках в условиях карантина
- В общем Укрзализныця восстановила курсирование 65 поездов – это больше половины от докарантинного количества.
- В Укрзализныце 16 июля сообщили, что в поездах дальнего следования, следующих из Киева и в обратную сторону, билеты можно купить на 100% мест. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины.
- В Минздраве говорят, что так и должно быть, а заполненность вагонов на 50% может быть обусловлена разве что тем, что поезд идет в регион с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
Какие ограничения действуют в поездах
Для того, чтобы пассажиров допустили в вагон, они обязательно должны:
- надеть защитную медицинскую маску;
- пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон;
- уже в вагоне настоятельно рекомендуют как можно меньше передвигаться.
Актуально Укрзализныця запустила пять поездов в направлении Западной Украины и Причерноморья