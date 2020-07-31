С 3 августа поезда дальнего следования временно не будут останавливаться в Луцке и Тернополе. Причина – города попали в красную зону по уровню распространения коронавируса.

В населенных пунктах красной зоны запрещена работа общественного транспорта, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Поэтому с 3 августа временно отменяют остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных эпидемией коронавируса,

– говорится в сообщении.

Ограничения касаются таких поездов:

№41/42 Днепр – Трускавец,

№98/97 Ковель – Киев,

№88/87 Ковель – Новоалексеевка,

№12/11 Одесса – Львов,

№81/82 Киев – Ужгород,

№49/50 Киев – Трускавец,

№136/135 Черновцы – Одесса,

№108/107 Одесса – Ужгород,

№110/109 Львов – Херсон,

№86/85 Львов – Новоалексеевка,

№715/716 Киев – Львов.

Пассажирам, которые планировали поездку в или из Луцка или Тернополя, вернут полную стоимость билетов. Укрзализныця возобновит остановку на этих станциях после решений региональных комиссий по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 31 июля Минздрав поделил Украину на четыре зоны.

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