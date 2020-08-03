Луцк отказался вводить жесткий карантин
Власти Луцка на внеочередном заседании рассмотрели проект решения о несогласии на введение дополнительных ограничений в городе из-за попадания в красную зону. В Луцке и дальше будут работать коммунальные предприятия, детские сады, транспорт.
В Луцке не будут вводить жесткий карантин из-за отнесения города к красной зоне государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом сообщили на заседании внеочередной сессии Луцкого городского совета, пишут "Волынские новости".
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Депутаты рассмотрели проект решения о несогласии на введение дополнительных ограничений,
– говорится в сообщении.
Заместитель руководителя управления чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Анатолий Свирский рассказал, что в городе есть достаточно карантинных мер, которые эффективно действуют. Поэтому сейчас внедрять дополнительные нет необходимости.
В Луцке в дальнейшем будут работать коммунальные предприятия, детские сады, транспорт и тому подобное.
Этим решением горсовет обращается к полиции с просьбой, чтобы та не привлекала людей к ответственности за нарушение карантина.
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Луцк оказался в красной зоне: что известно
- Ранее Минздрав поделил страну на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.
- Луцк, Тернополь и район на Буковине оказались в красной зоне карантина.
- Эта зона предусматривает запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
Разделение на зоны во время карантина / Инфографика 24 канала
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