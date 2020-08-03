Власти Луцка на внеочередном заседании рассмотрели проект решения о несогласии на введение дополнительных ограничений в городе из-за попадания в красную зону. В Луцке и дальше будут работать коммунальные предприятия, детские сады, транспорт.

В Луцке не будут вводить жесткий карантин из-за отнесения города к красной зоне государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом сообщили на заседании внеочередной сессии Луцкого городского совета, пишут "Волынские новости".

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Депутаты рассмотрели проект решения о несогласии на введение дополнительных ограничений,

– говорится в сообщении.

Заместитель руководителя управления чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Анатолий Свирский рассказал, что в городе есть достаточно карантинных мер, которые эффективно действуют. Поэтому сейчас внедрять дополнительные нет необходимости.

В Луцке в дальнейшем будут работать коммунальные предприятия, детские сады, транспорт и тому подобное.

Этим решением горсовет обращается к полиции с просьбой, чтобы та не привлекала людей к ответственности за нарушение карантина.

Важно! В Минздраве ранее заявляли, что местная власть может лишь усиливать карантин, введенный правительством. В то же время полномочий на ослабление ограничений у местных чиновников нет.

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