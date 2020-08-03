Влада Луцька на позачерговому засіданні розглянула проєкт рішення про незгоду на запровадження додаткових обмежень у місті через потрапляння у червону зону. У Луцьку й далі працюватимуть комунальні підприємства, дитячі садочки, транспорт.

У Луцьку не запроваджуватимуть жорсткого карантину через віднесення міста до червоної зони державною комісією з питань ТЕБ та НС. Про це повідомили на засіданні позачергової сесії Луцької міської ради, пишуть "Волинські новини".

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Депутати розглянули проєкт рішення про незгоду на запровадження додаткових обмежень,

– йдеться у повідомленні.

Заступник керівника управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Анатолій Свірський розповів, що в місті є достатньо карантинних заходів, які ефективно діють. Тому наразі впроваджувати додаткові немає потреби.

У Луцьку надалі працюватимуть комунальні підприємства, дитячі садочки, транспорт тощо.

Цим рішенням міськрада звертається до поліції з проханням, щоб та не притягала людей до відповідальності за порушення карантину.

Важливо! У МОЗ раніше заявляли, що місцева влада може лише посилювати карантин, запроваджений урядом. Водночас повноважень на послаблення обмежень в місцевих чиновників немає.

Було раніше Луцьк у червоній зоні: влада міста не збирається зупиняти транспорт і закривати заклади

Луцьк опинився у червоній зоні: що відомо

Раніше МОЗ поділило країну на чотири зони залежно від епідеміологічної ситуації.

Луцьк, Тернопіль і район на Буковині опинилися у червоній зоні карантину.

Ця зона передбачає заборону на роботу громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.



Поділ на зони під час карантину / Інфографіка 24 каналу

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