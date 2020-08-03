Луцьк відмовився вводити жорсткий карантин
Влада Луцька на позачерговому засіданні розглянула проєкт рішення про незгоду на запровадження додаткових обмежень у місті через потрапляння у червону зону. У Луцьку й далі працюватимуть комунальні підприємства, дитячі садочки, транспорт.
У Луцьку не запроваджуватимуть жорсткого карантину через віднесення міста до червоної зони державною комісією з питань ТЕБ та НС. Про це повідомили на засіданні позачергової сесії Луцької міської ради, пишуть "Волинські новини".
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Депутати розглянули проєкт рішення про незгоду на запровадження додаткових обмежень,
– йдеться у повідомленні.
Заступник керівника управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Анатолій Свірський розповів, що в місті є достатньо карантинних заходів, які ефективно діють. Тому наразі впроваджувати додаткові немає потреби.
У Луцьку надалі працюватимуть комунальні підприємства, дитячі садочки, транспорт тощо.
Цим рішенням міськрада звертається до поліції з проханням, щоб та не притягала людей до відповідальності за порушення карантину.
Було раніше Луцьк у червоній зоні: влада міста не збирається зупиняти транспорт і закривати заклади
Луцьк опинився у червоній зоні: що відомо
- Раніше МОЗ поділило країну на чотири зони залежно від епідеміологічної ситуації.
- Луцьк, Тернопіль і район на Буковині опинилися у червоній зоні карантину.
- Ця зона передбачає заборону на роботу громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.
Поділ на зони під час карантину / Інфографіка 24 каналу
Луцьк відмовився від жорсткого карантину: деталі від радника мера Луцька Ігора Поліщука