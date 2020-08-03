Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что с делением на зоны карантин в Украине стал сбалансированным. Он отметил, что никакой политики в решении Минздрава нет, а местные власти, которые пренебрегают рекомендациями ведомства, ожидает наказание.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов рассказал в эфире ТСН. Министр также объяснил, как Украину делят на карантинные зоны и почему к таким решениям стоит прислушаться.

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Что Степанов рассказал о новых критериях адаптивного карантина в Украине:

Он считает, что карантин стал более сбалансированным, ведь "найден именно баланс между работой экономики и здоровьем граждан".

Степанов сказал, что есть четко определенные критерии, которые показывают динамику распространения коронавируса. Мол, исходя из этих критериев, уже устанавливается новый уровень опасности от зеленого до красного.

Никакой политики, как бы кто не пытался ее туда затащить. Чисто цифры, которые показывают уровень опасности в том или ином регионе. И когда мы говорим, что тот или иной регион отнесен к оранжевой или красной зоне, мы четко объясняем, почему так произошло и что нужно делать,

– отметил он.

Министр добавил: как только позволит ситуация, регион из одной зоны сразу переходит в другую. Впрочем, если ситуация сохраняется неблагоприятной 5 и более дней, то можно говорить об ухудшении ситуации.

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Степанов отметил, что местные власти регионов, которые отказываются соблюдать условия адаптивного карантина, ждеть наказание.

У нас есть четко соответствующие органы, которые реагируют на эту ситуацию. Это и Госпотребслужба, и Нацполиция и другие органы, которые контролируют выполнение условий карантина и решений правительства так, как это предусмотрено законом. Как введение карантина возлагается исключительно на правительство, так и смягчение – так же на правительстве,

– объяснил глава Минздрава.

Он также сообщил, что задачей Минздрава является предотвращение распространения инфекции и оказание медицинской помощи, а также – сделать все, чтобы не было коллапса с оказанием медицинской помощи.

Что известно о разделении Украины на карантинные зоны и какие регионы стали "красными":

Вечером 31 июля Министерство здравоохранения разделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Регионы попали в разных зон в зависимости от эпидемиологической ситуации. К красной зоне, в которой запрещено движение общественного транспорта, работа ТРЦ, кафе и ресторанов, учебных заведений и т.п., отнесли Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

В Луцке и Тернополе такое решение назвали несправедливым и политически мотивированным. Там частично отказываются следовать указаниям, предоставленных Минздравом и просят перевести города хотя бы в оранжевую зону.

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На заявления местных властей о "неповиновении" в Минздраве реагируют решительно: говорят, что нарушителей будут наказывать, а решения справедливы.

В Луцке и Тернополе удивлены решением Минздрава, ведь считают, что заболевание COVID-19 в городах идет на спад, а ситуация во многих других городах, в том числе и в Киеве – гораздо хуже. Впрочем, столица со своими достаточно высокими показателями все же находится в зеленой зоне.



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