Минздрав предупредил производителей и дистрибьюторов

Об этом объявил глава Минздрава Виктор Ляшко. Глава министерства заявил об установлении жесткого контроля за ценами.

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Он сообщил, что цены на лекарства контролирует Государственная служба по лекарственным средствам.

Мы жестко предупредили всех. Как производителей, так и дистрибьюторов о том, что будут применяться санкции в случае необоснованного повышения цен на лекарственные препараты,

– сказал Ляшко.

Он призвал граждан сообщать о случаях завышения цен. Обманутым покупателям обещают возвращать деньги.

Также, по словам Ляшко, уже зафиксировано три случая спекуляций на лекарстве.

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