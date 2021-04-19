Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны. В актуальном перечне 13 "красных" регионов, 9 "оранжевых" и 3 "желтых".

В Минздраве обратили внимание на то, что пандемия коронавируса меньше распространилась в Херсонской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. К слову, две последние вышли из "красного" уровня эпидемической опасности.

Читайте также Локдаун в городах и обновленные цветные зоны: как в Украине действует адаптивный карантин

Какие регионы попали в "красный список"

В министерстве считают, что на 19 апреля, "красными" являются Киев и еще 12 областей, а именно:

Киевская область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.



Регионы со значительным распространением COVID-19 / Данные Минздрава

Какие регионы являются "оранжевыми"

В Украине 9 областей имеют "оранжевый" уровень эпидемической опасности.

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Кировоградская область;

Луганская область;

Ровненская область;

Тернопольская область;

Черкасская области.

Обратите внимание! Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.