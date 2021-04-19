Минздрав обновил карантинные зоны: 13 регионов "красных" и только три "желтых"
Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны. В актуальном перечне 13 "красных" регионов, 9 "оранжевых" и 3 "желтых".
Источник:сайт Минздрава
В Минздраве обратили внимание на то, что пандемия коронавируса меньше распространилась в Херсонской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. К слову, две последние вышли из "красного" уровня эпидемической опасности.
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Какие регионы попали в "красный список"
В министерстве считают, что на 19 апреля, "красными" являются Киев и еще 12 областей, а именно:
- Киевская область;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Регионы со значительным распространением COVID-19 / Данные Минздрава
Какие регионы являются "оранжевыми"
В Украине 9 областей имеют "оранжевый" уровень эпидемической опасности.
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Ровненская область;
- Тернопольская область;
- Черкасская области.
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