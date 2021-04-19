МОЗ оновило карантинні зони: 13 регіонів "червоних" і лише три "жовтих"
Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. В актуальному переліку 13 "червоних" регіонів, 9 "помаранчевих" і 3 "жовтих".
Джерело:сайт МОЗ
У МОЗ звернули увагу на те, що пандемія коронавірусу найменше поширилася у Херсонській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. До слова, дві останні вийшли з "червоного" рівня епідемічної небезпеки.
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Які регіони потрапили до "червоного" списку
У міністерстві вважають, що станом на 19 квітня, "червоними" є Київ та ще 12 областей, а саме:
- Київська область;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
Регіони зі значним поширенням COVID-19 / Дані МОЗ
Які регіони є "помаранчевими"
В Україні 9 областей мають "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки.
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Кіровоградська область;
- Луганська область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область;
- Черкаська області.
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