Минздрав обновил перечень карантинных зон: 13 регионов – " красные"
В Минздраве обновили распределение украинских регионов на карантинные зоны. По состоянию на 22 апреля "красными" являются Киев и еще 12 регионов.
Источник:Минздрав
Предупредительный оранжевый уровень в Украине действует в 9 областях. Зато желтый – только в 3.
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Заметим, что Минздрав обновляет это распределение ежедневно. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение о карантинных ограничениях в регионах.
Какие регионы – красные
По состоянию на 22 апреля в Министерстве здравоохранения определили "красными" Киев и еще 12 областей:
- Киевскую;
- Житомирскую;
- Запорожскую;
- Львовскую;
- Николаевскую;
- Одесскую;
- Полтавскую;
- Сумскую;
- Харьковскую;
- Хмельницкую;
- Черновицкую;
- Черниговскую.
В оранжевой зоне:
- Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская, Черкасская области.
В желтой зоне:
- Закарпатская, Ивано-Франковская, Херсонская области.
Ситуация с распространением COVID-19 в Украине / Источник: Минздрав
Карантин в Украине: актуальные новости
- Правительство продлило адаптивный карантин в Украине из-за коронавируса. Ограничения из-за COVID-19 будут действовать до 30 июня 2021 года.
- "Массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости", – предупредил премьер-министр Денис Шмыгаль.
- По состоянию на 22 апреля в Украине подтвердили 1 990 353 случая коронавируса. Умерли 41 266 человек, выздоровели – 1 533 303 пациента.
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