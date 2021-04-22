В Минздраве обновили распределение украинских регионов на карантинные зоны. По состоянию на 22 апреля "красными" являются Киев и еще 12 регионов.

Предупредительный оранжевый уровень в Украине действует в 9 областях. Зато желтый – только в 3.

Локдаун в городах и обновленные цветные зоны: как в Украине действует адаптивный карантин

Заметим, что Минздрав обновляет это распределение ежедневно. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение о карантинных ограничениях в регионах.

Какие регионы – красные

По состоянию на 22 апреля в Министерстве здравоохранения определили "красными" Киев и еще 12 областей:

Киевскую;

Житомирскую;

Запорожскую;

Львовскую;

Николаевскую;

Одесскую;

Полтавскую;

Сумскую;

Харьковскую;

Хмельницкую;

Черновицкую;

Черниговскую.

Обратите внимание! В то же время по решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Черновицкая область выходит из красной зоны карантина с 22 апреля.

В оранжевой зоне:

Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская, Черкасская области.

В желтой зоне:

Закарпатская, Ивано-Франковская, Херсонская области.



Ситуация с распространением COVID-19 в Украине / Источник: Минздрав

Карантин в Украине: актуальные новости