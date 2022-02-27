Минздрав призывает ВОЗ прекратить любое сотрудничество с Россией

Министерство здравоохранения призвало Всемирную организацию здравоохранения прекратить сотрудничество с Россией. Эта страна развернула на территории Украины террористические действия против мирного населения и медиков.

С официальным обращением к ВОЗ и другим агентствам ООН, которые занимаются гуманитарными делами, выступил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"С особой жестокостью и цинизмом, нарушая все нормы международного права, российские оккупанты обстреливают больницы, машины экстренной медицинской помощи, детские дома и мирное население. У нас ежедневно гибнут медицинские работники от действий террористов во время выполнения своих профессиональных обязанностей – спасения человеческих жизней", – рассказал министр.

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Виктор Ляшко также напомнил, что расстрел медиков – это преступление против человечества.

"Наши дети рождаются в бомбоубежищах. Мы оперируем семилетнего ребенка от огнестрельного ранения", – приводит другие примеры работы медиков в сложных условиях Ляшко.

Поэтому он обратился к ВОЗ прекратить любое сотрудничество и обмен информацией с Российской Федерацией. Также Минздрав призывает другие агентства ООН, которые занимаются гуманитарными делами, перенести свои региональные представительства из Москвы.

Смотрите видео обращения Виктора Ляшко к ВОЗ