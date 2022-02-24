Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он также призвал украинцев сохранять спокойствие, а также поддерживать Вооруженные силы Украины и медиков.

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По словам Ляшко, для продолжения функционирования "скорой" также необходимо обеспечить автомобилям экстренной медицинской помощи бесперебойный доступ к АЗС.

Министерство здравоохранения Украины призывает украинцев пропускать автомобили скорой помощи везде где это возможно,

– подчеркнул Ляшко.

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