Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він закликав українців зберігати спокій, а також підтримувати Збройні сили України та медиків.

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За словами Ляшка, для продовження функціонування автомобілів екстреної медичної допомоги, їм необхідно забезпечити безперебійний доступ до АЗС.

Міністерство охорони здоров'я України закликає українців пропускати автомобілі швидкої допомоги всюди, де це можливо,

– наголосив Ляшко.

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