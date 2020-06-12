Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине можно праздновать свадьбу даже во время карантина. Впрочем нужно соблюдать установленные ограничительные меры, в частности социальную дистанцию.

О возможности праздновать свадьбу во время карантина Максим Степанов сообщил 12 июня во время своего ежедневного брифинга, сообщает 24 канал.

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Относительно соблюдения социальной дистанции он подчеркнул, что это должно быть "по возможности". Мол, он прекрасно понимает, что это все же свадьба. Вероятно, во время возгласов "Горько!" социальную дистанцию можно не соблюдать.

Также важно пользоваться антисептиками и прибегать к другим мерам, о которых мы уже неоднократно говорили. О них всем нам известно,

– объяснил министр.

В то же время министр упустил целый ряд деталей – какие именно свадебные конкурсы можно проводить, а какие – нет, можно ли нескольким десяткам людей пить самогон из одной тыквы за казачьим столом, и, в конечном итоге, позволит ли правительство похищать невесту, а дружбам целовать дружек без защитных масок.

Что известно о карантине в Украине? Он длится уже три месяца – с 12 марта. Впрочем, начиная с 11 мая, правительство постепенно ослабляет ограничения. В разных регионах это происходит с разной скоростью, в зависимости прежде всего от новых случаев коронавируса.