Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні можна святкувати весілля навіть під час карантину. Втім потрібно дотримуватися встановлених обмежувальних заходів, зокрема соціальної дистанції.

Про можливість святкувати весілля під час карантину Максим Степанов повідомив 12 червня під час свого щоденного брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Щодо дотримання соціальної дистанції він підкреслив, що це має бути "за можливістю". Мовляв, він чудово розуміє, що це все ж таки весілля. Імовірно, під час вигуків "Гірко!" соціальної дистанції можна не дотримуватися.

Також важливо користуватися антисептиками й вдаватися до інших заходів, про які ми вже неодноразово говорили. Про них усім нам відомо,

– пояснив міністр.

Водночас міністр упустив цілу низку деталей – які саме весільні конкурси можна проводити, а які – ні, чи можна кільком десяткам людей пити самогон з одного гарбуза за козацьким столом і, зрештою, чи дозволить уряд викрадати наречену, а дружбам цілувати дружок без захисних масок.

Що відомо про карантин в Україні?Він триває вже три місяці з 12 березня. Втім, починаючи з 11 травня, уряд поступово послаблює обмеження. У різних регіонах це відбувається з різною швидкістю, в залежності передовсім від нових випадків коронавірусу.