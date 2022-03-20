Министерство здравоохранения Украины запретило покупать и применять лекарства, которые изготовлены в Беларуси. Вчера, 19 марта, регистрационные удостоверения этих препаратов прекратили свое действие.

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Белорусские препараты под запретом

Следовательно, в Украине запрещена продажа и применение 39 лекарственных препаратов, производители или заявители которые имеют юридический адрес или места осуществления деятельности в Беларуси. Ознакомиться со списком запрещенных препаратов можно по ссылке.

Минздрав сообщает: отказ от лекарств из Беларуси не несет никакой угрозы украинцам, ведь все их заводы изготавливали неоригинальные препараты. Аналогичные лекарственные средства производят украинские фармкомпании.

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