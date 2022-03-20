Міністерство охорони здоров'я України заборонило купувати та застосовувати ліки, які виготовлені в Білорусі. Учора, 19 березня, реєстраційні посвідчення цих препаратів припинили свою дію.

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Білоруські препарати під забороною

Відтак, в Україні заборонено продаж та застосування 39 лікарських препаратів, виробники або заявники яких мають юридину адресу або місця провадження діяльності у Білорусі. Ознайомитися зі списком заборонених препаратів можна за посиланям.

МОЗ повідомляє: відмова від ліків з Білорусі не несе жодної загрози українцям, адже усі їхні заводи виготовляли неоригінальні препарати. Аналогічні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії.

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