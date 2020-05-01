Минздрав: Ситуация в Украине позволяет начать выход из карантина 11 мая

Министерство здравоохранения считает, что сейчас в Украине благоприятная эпидемическая ситуация для того, чтобы начать отменять карантинные ограничения с 11 мая.

Глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга отметил, что Украина пошла другим путем, чем Испания и Италия, сообщает 24 канал.

Между тем Могут быть катастрофические последствия, – Степанов об ослаблении карантина в Черкассах

"Мы понимаем, что люди устали от карантина, мы ежедневно анализируем ситуацию, готовим смягчения с 11 мая", – добавил Степанов.

Политик отметил, что данные Минздрава основываются на мнениях вирусологов, которые знают, что делать в такой ситуации.

11 мая мы будем делать смягчения, потому что это позволяет сегодняшняя ситуация, мы будем знать, что эти наши действия не ухудшат ситуацию,

– отметил он.

Ранее Максим Степанов объяснял, что открытие рынков с 1 мая улучшит экономическую ситуацию в стране. Что касается всего остального бизнеса – глава Минздрава прогнозировал возобновление работы уже с 11 мая.

По состоянию на 1 мая в Украине зафиксировали 10 тысяч 861 случай коронавирусной инфекции: 272 человека умерли, а 1 413 – выздоровели.



Как Украина будет выходить из карантина / Инфографика 24 канала