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      МОЗ: Ситуація в Україні дозволяє почати вихід з карантину 11 травня

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      Вихід з карантину в Україні буде 11 травня - прогноз МОЗ
      МОЗ прогнозує вихід з карантину 11 травня / Getty Images

      Міністерство охорони здоров’я вважає, що наразі в Україні сприятлива епідемічна ситуація для того, щоб почати скасовувати карантинні обмеження з 11 травня.

      Глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу наголосив, що Україна пішла іншим шляхом, ніж Іспанія та Італія, повідомляє 24 канал.

      Тим часом Можуть бути катастрофічні наслідки, – Степанов про послаблення карантину у Черкасах

      "Ми розуміємо, що люди втомилися від карантину, ми щодня аналізуємо ситуацію, готуємо пом’якшення з 11 травня", – додав Степанов.

      Політик зауважив, що дані МОЗ ґрунтуються на думках вірусологів, які знають, що робити в такій ситуації.

      11 травня ми будемо робити пом’якшення, бо це дозволяє сьогоднішня ситуація, ми будемо знати, що ці наші дії не погіршать ситуацію,
      – наголосив він.

      Раніше Максим Степанов пояснював, що відкриття ринків з 1 травня покращить економічну ситуацію в країні. Щодо всього іншого бізнесу – глава МОЗ прогнозував відновлення роботи вже з 11 травня.

      Станом на 1 травня в Україні зафіксували 10 тисяч 861 випадок коронавірусної інфекції: 272 людей померли, а 1 413 – одужали.

      карантин вихід з карантину україна коронавірус прогноз етапи план
      Як Україна буде виходити з карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики Міністерство охорони здоров’я Максим Степанов
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