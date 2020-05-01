МОЗ: Ситуація в Україні дозволяє почати вихід з карантину 11 травня

Міністерство охорони здоров’я вважає, що наразі в Україні сприятлива епідемічна ситуація для того, щоб почати скасовувати карантинні обмеження з 11 травня.

Глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу наголосив, що Україна пішла іншим шляхом, ніж Іспанія та Італія, повідомляє 24 канал.

Тим часом Можуть бути катастрофічні наслідки, – Степанов про послаблення карантину у Черкасах

"Ми розуміємо, що люди втомилися від карантину, ми щодня аналізуємо ситуацію, готуємо пом’якшення з 11 травня", – додав Степанов.

Політик зауважив, що дані МОЗ ґрунтуються на думках вірусологів, які знають, що робити в такій ситуації.

11 травня ми будемо робити пом’якшення, бо це дозволяє сьогоднішня ситуація, ми будемо знати, що ці наші дії не погіршать ситуацію,

– наголосив він.

Раніше Максим Степанов пояснював, що відкриття ринків з 1 травня покращить економічну ситуацію в країні. Щодо всього іншого бізнесу – глава МОЗ прогнозував відновлення роботи вже з 11 травня.

Станом на 1 травня в Україні зафіксували 10 тисяч 861 випадок коронавірусної інфекції: 272 людей померли, а 1 413 – одужали.



Як Україна буде виходити з карантину / Інфографіка 24 каналу