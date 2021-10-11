Новые ограничения на поездки межобластным сообщением начнут действовать уже с 21 октября. Под них попадают области, которые находятся в желтой, оранжевой или красной зоне. Пока это вся территория Украины.
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Причина новых ограничений
Накануне главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что правительство пытается сделать все возможное для препятствования распространению коронавируса. В частности, это касается и транспорта, в котором люди во время поездок находятся в течение нескольких часов. Из-за плохой вентиляции или ее отсутствия возможно распространение COVID-19 среди пассажиров.
Теперь для того, чтобы поехать в другую область, у водителя или водителей, членов экипажа и пассажиров транспорта должен быть или сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, результат которого действителен до 72 часов.
Наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, которые бы подтверждали их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта,
– заявил Ляшко
Новые ограничения касаются автомобильных, автобусных, железнодорожных и авиационных перевозок, регулярных и нерегулярных перевозок.
Коронавирус в Украине: последние новости
- За сутки 10 октября в Украине обнаружили 8 832 случая коронавируса. Госпитализировали 2 672 больных.
- По состоянию на 11 октября 16 украинских областей соответствуют показателям оранжевой зоны.
- После усиления карантина во Львове с 14 октября власти планируют позволить посещать рестораны и другие заведения только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.
- С 11 октября Харьков перешел в оранжевую зону. В городе обострилась эпидемическая ситуация, из-за чего пришлось развернуть 490 дополнительных коек для больных коронавирусом.