Эпидемиологическая ситуация в Украине, вакцинация и подготовка к празднованию позволяют принимать паломников. Об этом сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

К теме Карантин в Украине хотят продлить до ноября

Верующие приедут в Умань в начале сентября 2021 года. В Министерстве здравоохранения установили базовые противоэпидемические требования. Говорится о масочном режиме, измерении температуры тела и особенностях пассажироперевозки.

Какие правила будут действовать для хасидов

Перевозчик, который будет везти хасидов, должен обеспечить измерение температуры. Участвовать в паломничестве нельзя людям с признаками респираторных заболеваний.

Читайте также Пассажирами разбившегося на Прикарпатье самолета были хасиды

Быть на территории скопления паломникам позволят только в масках. Кроме того, в Минздраве, совместно с партнерами, принимают следующие меры:

распространяют информационные материалы в аэропортах и ​​Умани;

в Умань привезут 50 тысяч экспресс-тестов, а чтобы увеличить показатели тестирования хасидов Общество Красного Креста привлекло волонтеров из Украины и Израиля;

Центр общественного здоровья выделил 19 тысяч антисептиков и 190 тысяч масок.

"Делаем все, чтобы въезд и пребывание паломников на территории Украины были безопасными как для местных граждан, так и для тех, кто приедет", – сказал Игорь Кузин.

Каким было паломничество хасидов в Умань в 2020 году