Отмена движения транспорта – неэффективное средство противодействия COVID-19

Сейчас в Украине не рассматривают ограничение движения транспорта или его полная отмена. Об этом в интервью заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

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Во время прошлых локдаунов некоторые областные государственные администрации и комиссии пробовали внедрять такие меры – они не показывают свою эффективность. Например, если ограничивается именно количество единиц транспорта, это приводит к чрезмерному скоплению людей в пределах одного автобуса, троллейбуса, трамвая,

– отметил Кузин.

Полная отмена также невозможна, так как от этого зависит работа объектов критической инфраструктуры.

Кузин советует вместо полного закрытия транспорта ввести жесткие профилактические требования: "Контроль за использованием масок, дезинфекция самого транспорта, проветривание и отсутствие скопления как на местах ожидания, так и в самом транспорте".

Благодаря таким мерам можно обеспечить безопасные условия перевозки пассажиров.

Обратите внимание! За сутки 26 сентября коронавирус в Украине подхватили 3 007 человек. От осложнений болезни умерли 94 пациента. Зато выздоровели – 952 человека. Прививки против COVID-19 сделали 37 153 лицам.

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