Скасування руху транспорту – неефективний засіб протидії COVID-19

Наразі в Україні не розглядають обмеження руху транспорту чи його повне скасування. Про це в інтерв'ю заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

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Під час минулих локдаунів деякі обласні державні адміністрації та комісії пробували впроваджувати такі заходи – вони не показують свою ефективність. Наприклад, якщо обмежується саме кількість одиниць транспорту, це призводить до надмірного скупчення людей в межах одного автобуса, тролейбуса, трамвая,

– наголосив Кузін.

Повне скасування також неможливе, тому що від цього залежать робота об'єктів критичної інфраструктури.

Кузін радить замість повного закриття транспорту запровадити жорсткіші профілактичні вимоги: "Контроль за використанням масок, дезінфекція самого транспорту, провітрювання та відсутність скупчення як на місцях очікування, так і в самому транспорті".

Завдяки таким заходам можна забезпечити безпечні умови перевезення пасажирів.

Зверніть увагу! За добу 26 вересня коронавірус в Україні підхопили 3 007 людей. Від ускладнень недуги померли 94 пацієнти. Натомість видужали – 952 людини. Щеплення проти COVID-19 зробили 37 153 особам.

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