Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Впрочем, мир до сих пор не хочет тотального поражения россии.

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Даже скептики поняли, что Украина должна победить

Краев отметил, что из заявлений на Крымской платформе стало ясно, что сейчас даже скептики, которые не хотели помогать Украине или затягивали с поддержкой, поняли, что Украина должна победить. У Запада теперь нет альтернативы, что наше государство соглашается на затяжной конфликт, подписывает мирное соглашение или соглашается с потерей определенных территорий.

Они с точки зрения того, что Украина должна просто выстоять, то есть остаться существовать как государство, перешли к тому, что Украина должна победить. Должна отбросить россиян и сохранить те общепризнанные в мире границы,

– заметил эксперт Совета внешней политики.

Он добавил, что позиция стран Запада отражается в том, какое оружие они нам планируют предоставлять и какие заявления от них звучат.

Необходимо, чтобы вся Западная коалиция поддерживала нас, как США и Великобритания.

По словам Краева, следующим шагом должно быть то, чтобы вся Западная коалиция поддерживала Украину, как это делают США и Великобритания. Это непросто, но над этим сейчас работает наша дипломатия и американская дипломатия.

"Как минимум мир видит жизнь без российской энергетики, без большей части российского экспорта и без активного привлечения россии на политическом уровне. И это уже не может не радовать", — подчеркнул он.

Великобритания уже продемонстрировала, как жить без россии.

Эксперт Совета внешней политики дополнил, что Великобритания уже продемонстрировала, как можно жить без россии. Вполне реально отказаться от российской нефти и газа.

русская нефть составляла 35% английского рынка. И Великобритания планировала полностью отказаться от нее до середины 2023, но на 100% отказалась уже в конце июня. Кроме того, убрала 97% экспорта из россии,

– подчеркнул Краев.

Краев объяснил, насколько мир видит жизнь без россии: смотрите видео

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