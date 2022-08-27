Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Утім світ досі не хоче тотальної поразки росії.

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Навіть скептики зрозуміли, що Україна має перемогти

Краєв зазначив, що із заяв на Кримській платформі стало зрозуміло, що нині навіть скептики, які не хотіли допомагати Україні або затягували із підтримкою, зрозуміли, що Україна має перемогти. У Заходу тепер немає альтернативи, що наша держава погоджується на затяжний конфлікт, підписує мирну угоду або погоджується на втрату певних територій.

Вони від погляду того, що Україна має просто вистояти, тобто залишитись існувати як держава, перейшли до того, що Україна має перемогти. Повинна відкинути росіян і зберегти ті загальновизнані у світі кордони,

– зауважив експерт Ради зовнішньої політики.

Він додав, що позиція країн Заходу відбивається в тому, яку зброю вони нам планують надавати і які заяви від них щодо нас лунають.

Необхідно, аби вся Західна коаліція підтримувала нас, як США і Велика Британія

За словами Краєва, наступним кроком має бути те, щоб уся Західна коаліція підтримувала Україну як це роблять США і Велика Британія. Це непросто, але над цим нині працює наша дипломатія і американська дипломатія.

"Як мінімум, світ бачить життя без російської енергетики, без більшої частини російського експорту і без активного залучення росії на політичному рівні. І це вже не може не радувати", – наголосив він.

Велика Британія вже продемонструвала як жити без росії

Експерт Ради зовнішньої політики доповнив, що Велика Британія вже продемонструвала як можна жити без росії. Цілком реально відмовитись від російської нафти і газу.

російська нафта складала 35% британського ринку. І Велика Британія планувала повністю відмовитись від неї до середини 2023 року, але на 100% відмовилась уже в кінці червня. Крім того, прибрала 97% експорту з росії,

– підкреслив Краєв.

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