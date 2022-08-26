Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, у кремлі працюють на розкол Європейського Союзу й на співпрацю із певними країнами за певними сферами інтересів.

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"путін допускає підтримання подальших відносин з Європою"

Вігірінський зазначив, що путін часто озвучує системну тезу про те, що Європа страждає. Вона нібито виснажена, тому що стала маріонеткою в руках США, втративши свою суб'єктність. Мовляв, європейці через це потерпатимуть і надалі.

З Європою путін загалом по окремих треках допускає підтримання подальших відносин, виходячи з географічного розташування,

– сказав політолог.

Водночас, наголосив він, у кремлі розділяють Захід. І як наслідок вони працюють на розкол Європейського Союзу та на підтримання двохсторонніх відносин з окремими країнами за певними сферами інтересів. З Францією, наприклад, на співпрацю у напрямі ядерної енергетики, з Німеччиною – у напрямі постачання вуглеводнів.

Вігірінський про образу росії на США та збереження відносин з ЄС: дивіться відео

"На США росія катастрофічно ображена"

Вігірінський зауважив, що з погляду росії Сполучені Штати взяли на себе функції гаранта безпеки Євросоюзу й роблять усе, щоб продовжити військовий спротив України. Вони, мовляв, мали більш вигідне становище за підсумками Другої світової війни, за рахунок результатів холодної війни та плану Маршалла, який ідеологічно підв'язав Європу під США.

У росії на Сполучені Штати ображені катастрофічно за всі гріхи, які за їхньою ідеологією США допустили щодо них,

– зазначив він.

Зокрема, додав політолог, у росії вважають, що США без поваги поставилися до їхнього бажання навіть стати частиною НАТО у ранніх 2000-х роках. Адже путін публічно заявляв, що хотів стати членом Північноатлантичного альянсу.

Більше про Захід і путіна

владімір путін потішив росіян новим маразматичним виступом. У заяві на московській конференції з безпеки він згадав і про війну в Україні, і "загниваючий" Захід, і Китай.

президент росії володимир путін планує відвідати саміт G20. Також на захід запрошено українського лідера Володимир Зеленського. Саміт відбудеться в Індонезії у листопаді цього року.

Європа і світ не можуть допустити, щоб путін переміг у цій війні. Як заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон під час пресконференції у Києві 24 серпня, наслідки будуть фатальними не лише для України.

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