Мир должен признать: деньги РФ за энергоресурсы – деньги на разрушение демократии, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что украинским дипломатам нужно продолжать свою активность. Это должно происходить по всем возможным линиям и на всех возможных уровнях. В то же время, официальных и неофициальных.

Соответствующее заявление президент сделал во время обращения к украинцам вечером 15 апреля, сообщает 24 канал. Зеленский заметил, что очередной санкционный пакет против России должен содержать отказ от российской нефти.

Заметьте Задание номер один – ускорение мира, – Зеленский обратился к украинцам

В целом демократический мир должен определиться с тем, что деньги России за энергоресурсы – это действительно деньги на разрушение демократии,

– подчеркнул президент.

Зеленский отметил, когда эти решения будут, все смогут увидеть, что мир приближается.

Ночное обращение Зеленского за 15 апреля: смотрите видео