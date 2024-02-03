Политолог Олег Саакян очертил 24 Каналу ситуацию в мировой политике. Российско-украинская война остается одной из основных проблем.

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"Ситуация в Европе значительно меняется под давлением страха перед Путиным. 2023 год стал крахом иллюзий как для России, так и для Украины и Запада", – констатировал Саакян.

Россия переоценила свои ресурсы и возможности, в результате чего ей не удался блицкриг и теперь она готовится к затяжной войне.

Украина осознала, что не способна быстро освободить территории и также переходит к войне "вдолгую".

Для Запада крах иллюзий заключается в том, что в 2023 году ни одна из сторон не смогла доминировать и переговоры не состоялись.

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Европейские страны начинают осознавать угрозу от России, которая оказалась более адаптированной, чем казалось. Прежде всего тревожно странам Балтии, которым Кремль неоднократно угрожал.

На фоне этого происходит политический кризис в США с возможным приходом Дональда Трампа, с которым тотальная неопределенность. Но всем прекрасно понятно, что трансатлантическая безопасность от этого точно не выиграет.

И это побуждает к тому, чтобы действительно браться за ум, переоценивать эти риски и находить в себе крайне дефицитный для европейского пространства ресурс – решительность, мужество, смелость,

– подытожил Саакян.

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