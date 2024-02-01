Ранее Шарль Мишель сообщил, что речь идет о 17 миллиардах прямой помощи и 33 миллиардах в виде кредитов. Их Киев получит в течение следующих четырех лет, то есть в 2024 – 2027 годах.

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Россия не сможет запугать Европу

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что соглашение о выделении 50 миллиардов евро для Украины демонстрирует лидерство Европейского Союза и поддержку украинского народа.

Я думаю, что это решение является очень четким сигналом для украинцев и демонстрирует нашу решимость быть полностью мобилизованными для поддержки их будущего, для поддержки их свободы,

– сказал Шарль Мишель.

Глава Евросовета уверяет, что дальнейшая финансовая поддержка для Киева является также сигналом, что Россия не сможет запугать Европейский Союз. Это также является посланием для США и партнеров, что ЕС поддерживает Украину и ее территориальную целостность.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорит, что это также послужило своеобразным сигналом для Путина накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину.

Мы все знаем, что Украина борется за нас, поэтому мы поддержим ее необходимым финансированием и обеспечим ей такую необходимую регулярность, на которую она заслуживает,

– отметила она.

Когда ожидать выделения денег из Европейского фонда мира

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС также обсудили усиление военной помощи для Украины. По его словам, страны ЕС уже достигли значительного прогресса в поддержке Украины через Европейский фонд мира. Теперь согласовать ежегодное финансирование должен Совет ЕС до начала марта 2024 года.

Мы понимаем, насколько это важно, и сегодняшние дебаты были чрезвычайно полезными для того, чтобы четко показать, что мы решительно настроены приложить больше усилий и убедиться, что Украина получит военное оборудование, необходимое ей для защиты своей страны и своего будущего,

– сказал Шарль Мишель.

Урсула фон дер Ляйен также заявила, что военная поддержка Украины со стороны ЕС продолжится. В частности, до марта 2024 года из обещанного миллиона снарядов, Киев получит 520 тысяч артиллерийских боеприпасов.

Что известно о предоставлении Украине помощи от ЕС: кратко