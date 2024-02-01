Раніше Шарль Мішель повідомив, що мовиться про 17 мільярдів прямої допомоги та 33 мільярди у вигляді кредитів. Їх Київ отримає протягом наступних чотирьох років, тобто у 2024 – 2027 роках.

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Росія не зможе залякати Європу

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що угода про виділення 50 мільярдів євро для України демонструє лідерство Європейського Союзу та підтримку українського народу.

Я думаю, що це рішення є дуже чітким сигналом для українців і демонструє нашу рішучість бути повністю мобілізованими для підтримки їхнього майбутнього, для підтримки їхньої свободи,

– сказав Шарль Мішель.

Очільник Євроради запевняє, що подальша фінансова підтримка для Києва є також сигналом, що Росія не зможе залякати Європейський Союз. Це також є посланням для США та партнерів, що ЄС підтримує Україну та її територіальну цілісність.

Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що це також послужило своєрідним сигналом для Путіна напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Ми всі знаємо, що Україна бореться за нас, тому ми підтримаємо її необхідним фінансуванням і забезпечимо їй таку необхідну передбачуваність, на яку вона заслуговує,

– зауважила вона.

Коли очікувати виділення грошей з Європейського фонду миру

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС також обговорили посилення військової допомоги для України. За його словами, країни ЄС вже досягли значного прогресу в підтримці України через Європейський фонд миру. Тепер узгодити щорічне фінансування має Рада ЄС до початку березня 2024 року.

Ми розуміємо, наскільки це важливо, і сьогоднішні дебати були надзвичайно корисними для того, щоб чітко показати, що ми рішуче налаштовані докласти більше зусиль і переконатися, що Україна отримає військове обладнання, необхідне їй для захисту своєї країни й свого майбутнього,

– сказав Шарль Мішель.

Урсула фон дер Ляєн також заявила, що військова підтримка України з боку ЄС продовжиться. Зокрема, до березня 2024 року з обіцяного мільйона снарядів, Київ отримає 520 тисяч артилерійських боєприпасів.

Що відомо про надання Україні допомоги від ЄС: коротко