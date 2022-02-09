Свой взгляд на идею "финляндизации" Украины в интервью изданию высказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Ему она не понравилась.

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Столтенберг об идее "финляндизации" Украины

Генсек Альянса объяснил, что все союзники по НАТО, в том числе и Франция, признали право всех стран определять свой собственный путь.

"Идея о том, что великие державы могут решать, что могут делать соседи, – это именно тот мир, в который мы не хотим возвращаться", – отметил он. И добавил, что сферы влияния являются частью истории и должны оставаться ею. Поэтому Украина имеет право подать заявку на вступление в Альянс.

И решение о том, подходит ли она для членства, должны принимать союзники, и никто другой,

– подчеркнул Столтенберг.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Москву якобы сказал журналистам, что "финляндизация" Украины была "одной из моделей на столе" для ослабления напряженности с Россией.

Справка. Термин "финляндизация" происходит еще с 50-х годов XX века. Во время Холодной войны Финляндия должна была соблюдать строгий нейтралитет. Это в 1948 году закрепили в договоре с Москвой. Документ гарантировал, что страна не столкнется с советским вторжением. Вместо этого она согласилась оставаться вне НАТО и позволила СССР оказывать значительное влияние на ее внутреннюю и внешнюю политику. Сейчас Финляндия полностью совместима с Альянсом и с западной "архитектурой безопасности".

Разговоры о "финляндизации" Украины: что известно

На днях Макрон посетил Киев. Во время пресс-конференции его спросили, была ли "финляндизация" Украины темой его разговора с главой Кремля. Финляндия не входит в НАТО и имеет внеблоковый статус.

Французский лидер заметил, что упоминал Финляндию в совершенно ином контексте. Он заверил, что говорил Путину, что нельзя прекратить политику "открытых дверей" НАТО. Это станет проблемой для многих стран, в том числе и Финляндии.

Макрон подчеркнул, что не применял термин "финляндизация" в отношении Украины.

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