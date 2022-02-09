Свій погляд на ідею "фінляндизації" України в інтерв'ю виданню висловив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Йому вона не сподобалася.

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Столтенберг про ідею "фінляндизації" України

Генсек Альянсу пояснив, що всі союзники по НАТО, зокрема й Франція, визнали право всіх країн визначати свій власний шлях.

"Ідея про те, що великі держави можуть вирішувати, що можуть робити сусіди, – це саме той світ, в який ми не хочемо повертатися", – зазначив він. Та додав, що сфери впливу є частиною історії та повинні залишатися нею. Тому Україна має право подати заявку на вступ до Альянсу.

І рішення про те, чи підходить вона для членства, повинні приймати союзники, і ніхто інший,

– наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Москви начебто сказав журналістам, що "фінляндизація" України була "однією з моделей на столі" для послаблення напруженості з Росією.

Довідка. Термін "фінляндизація" походить ще з 50-х років XX століття. Під час Холодної війни Фінляндія мала дотримуватися суворого нейтралітету. Це в 1948 році закріпили у договорі з Москвою. Документ гарантував, що країна не зіткнеться з радянським вторгненням. Натомість вона погодилася залишатися поза НАТО та дозволила СРСР здійснювати значний вплив на її внутрішню та зовнішню політику. Наразі Фінляндія є повністю сумісною з Альянсом та з західною "архітектурою безпеки".

Розмови про "фінляндизацію" України: що відомо

Днями Макрон відвідав Київ. Під час пресконференції його запитали, чи була "фінляндизація" України темою його розмови з очільником Кремля. Фінляндія не входить до НАТО та має позаблоковий статус.

Французький лідер зауважив, що згадував Фінляндію у зовсім іншому контексті. Він запевнив, що казав Путіну, що не можна припинити політику "відкритих дверей" НАТО. Це стане проблемою для багатьох країн, зокрема й Фінляндії.

Макрон наголосив, що не застосовував терміну "фінляндизація" щодо України.

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