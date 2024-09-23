До конца 2024 года Украина планирует провести второй саммит мира. Там будет представлен план, разработанный Киевом вместе с союзниками.

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Россия без Путина и Украина в ЕС и Россия без Путина

По словам экс-премьера Швеции Карла Бильдта, Путин и его окружение должны осознать, что им ни за что не сломить сопротивление украинцев и волю Запада. Если этого не произойдет, война будет продолжаться в дальнейшем. Политик считает, что в 2024 году вряд ли в Кремле потеряют веру в свою победу. Впрочем, в 2025 году это уже не будет казаться таким невозможным. Тогда, вероятно, появится какое-то временное соглашение о прекращении боевых действий, которое не принесет "победы" ни одной из сторон".

В то же время Бильдт объяснил, что долгосрочный мир – это гораздо более сложная задача. Для ее реализации необходимы два условия. Первое – Путин должен потерять власть. По убеждению экс-премьера, нынешний диктатор России слишком переполнен имперскими амбициями, а значит, не согласится на настоящий мир.

Второе условие – членство Украины в ЕС и защита ее надежными западными механизмами безопасности.

К слову, ранее Зеленский заявлял, что хочет видеть на втором саммите представителей России. Такое же желание выразили и партнеры. В то же время в Кремле сказали, что участвовать в саммите не будут, потому что, мол, "формула мира Зеленского" означает капитуляцию для страны-агрессора.