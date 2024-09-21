Представительница МИД России Мария Захарова заявила, что страна-агрессор не планирует участвовать в "саммитах мира" по Украине, потому что, мол, они не имеют ничего общего с урегулированием конфликта.

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В Кремле отказались от участия в Саммите

Так называемый второй саммит имеет ту же цель – протянуть абсолютно нежизнеспособную "формулу Зеленского" как безальтернативную основу решения конфликта, добиться ее поддержки со стороны мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции. Мы в таких "саммитах" участвовать не будем,

– подчеркнула Захарова.

В то же время пресс-секретарь МИД отметила, что якобы Москва не отказывается от политико-дипломатического урегулирования кризиса. Российская чиновница традиционно начала обвинила Киев и Запад, которые якобы на самом деле не думают о мире, а хотят войны. По словам Захаровой, операция ВСУ в Курской области и выпрашивание Зеленским разрешения на удары вглубь России тому подтверждение. "Мы с террористами разговаривать не будем", – добавила Захарова.

К слову, президент Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с любыми представителями России после полной подготовки плана победы в войне.