Судьба сотен людей неизвестна
Потери в Мариуполе, только по предварительным данным, свыше 5 тысяч человек. Однако город до сих пор в оккупации – установить количество погибших невозможно. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк показал чаты, в которых украинцы пытаются найти своих родных из Мариуполя.
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Чаты домов, где раньше могли обсуждать озеленение двора, сейчас исполнены боли. Поиски пропавших родителей и детей,
– написал Подоляк.
И добавил, что в чате множество фото некогда счастливых людей, судьба которых неизвестна.
Мир еще не понимает масштаба трагедии в Мариуполе, а Россия пытается скрыть военные преступления.
– подчеркнул советник.
Ранее Владимир Зеленский отметил, что миру еще придется увидеть настоящие масштабы трагедии в Украине. Потому что то, что творилось в Буче, происходит на каждой улице Мариуполя.
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