Он отметил, что мы верим и боремся за будущее свое и Европы. Зато в отношении страны-агрессора все наоборот, информирует 24 канал.

К теме Слово "война" будет звучать, потому что это – правда, – Зеленский о скандале с ООН

Мир не верит в будущее России, не говорит о нем. Ни слова, ни единой перспективы. Они все понимают. Они говорят о нас и помогают нам,

– сказал Зеленский.

Также президент заверил, что мир готовится поддерживать наше восстановление после войны. Ведь все увидели, что для народа, который так героически защищается, обязательно наступит "после войны".

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